

كيب تاون 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أعلنت جنوب أفريقيا عن خطط لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس

وتهدف الحكومة لتخفيف الإغلاق من المستوى الرابع إلى الثالث من نظام يتكون من 5 مستويات بحلول نهاية مايو، حسبما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا .

وسيبقى الحظر الصارم المفروض على مغادرة المنازل لأسباب غير ضرورية ساريا فقط في مناطق النقاط الساخنة ذات أرقام العدوى المرتفعة.

وسجلت جنوب أفريقيا 12 ألفا و74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و219 وفاة حتى الآن.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد فرضت إغلاقا صارما في مارس من أجل وقف تفشي المرض.

// انتهى//

00:51ت م

0192



كيب تاون 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأعلنت جنوب أفريقيا عن خطط لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد ، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الأثار الاقتصادية للإغلاق.وتهدف الحكومة لتخفيف الإغلاق من المستوى الرابع إلى الثالث من نظام يتكون من 5 مستويات بحلول نهاية مايو، حسبما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا .وسيبقى الحظر الصارم المفروض على مغادرة المنازل لأسباب غير ضرورية ساريا فقط في مناطق النقاط الساخنة ذات أرقام العدوى المرتفعة.وسجلت جنوب أفريقيا 12 ألفا و74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و219 وفاة حتى الآن.وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد فرضت إغلاقا صارما في مارس من أجل وقف تفشي المرض.// انتهى//00:51ت م0192

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تعلن تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.