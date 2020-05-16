السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يؤكد استثمار إدارته في أفضل اللقاحات المرشحة لعلاج كورونا



واشنطن 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستستثمر في أفضل اللقاحات المرشحة لعلاج فيروس

وأعرب ترامب، في تصريح خلال مناسبة بالبيت الأبيض اليوم: عن أمله في طرح لقاح قبل نهاية العام، مؤكدًا أن حكومته ستحشد قواها لتوزيع اللقاح بمجرد طرحه للاستخدام.

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واشنطن 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستستثمر في أفضل اللقاحات المرشحة لعلاج فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة تضم 14 لقاحاً واعداً لعلاج الفيروس.وأعرب ترامب، في تصريح خلال مناسبة بالبيت الأبيض اليوم: عن أمله في طرح لقاح قبل نهاية العام، مؤكدًا أن حكومته ستحشد قواها لتوزيع اللقاح بمجرد طرحه للاستخدام.// انتهى //00:51ت م0191

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