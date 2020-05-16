السعودية اليوم / 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيجيريا



أبوجا 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

اعلن المركز النيجيري للوقاية من الأمراض ومكافحتها ، تسجيل 193 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين في نيجيريا إلى 5162.

وأوضح المركز بلوغ عدد الوفيات جراء الفيروس 167 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 1180 حالة.

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