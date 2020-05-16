السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالقدس



طولكرم 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي بأن 4 حالات شفاء سجلت في ضواحي القدس، وحالة في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

وبينت أن عدد الإصابات ارتفع في فلسطين إلى 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 119 حالة بينها 61 في مدينة القدس، و52 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وأشارت إلى أن نسبة الشفاء ارتفعت إلى 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

// انتهى //

00:51ت م

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طولكرم 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمدينة القدس المحتلة.وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي بأن 4 حالات شفاء سجلت في ضواحي القدس، وحالة في محافظة رام الله والبيرة.وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.وبينت أن عدد الإصابات ارتفع في فلسطين إلى 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 119 حالة بينها 61 في مدينة القدس، و52 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).وأشارت إلى أن نسبة الشفاء ارتفعت إلى 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.// انتهى //00:51ت م0189

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