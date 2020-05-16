السعودية | رجال الأمن.. جهود مستمرة رغم الأمطار

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:22 صباحًا, 16 مايو 2020 م المناطق - واس المناطق – واسلم تمنع الأمطار التي هطلت على مدينة تبوك , رجال الأمن من آداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأظهرت جولة لوكالة الأنباء السعودية “واس” عصر اليوم على عدد من الشوارع العامة في مدينة تبوك وضواحيها انتظام النقاط الأمنية في مواقعها وسط هطول الأمطار في ظل التزام كامل من قبل المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول والبقاء في المنازل, مع مواصلة الجهات الحكومية والأهلية المستثناة من أمر منع التجول تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين.

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