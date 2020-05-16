، قانوني: السجن والغرامة عقوبة المعتدين على المركبات بجازان.. وتعويض المتضررين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن ما قاموا به يتضمن جريمة ترويع الآمنين وإتلاف الممتلكات وانتهاك منع التجوُّل

بعد أن تمكنت شرطة منطقة جازان من القبض على 8 متهمين، تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة؛ قاموا برشق المركبات بالحجارة، واعتراضها، وتكسير زجاجها، توقَّع قانوني أن المتهمين يواجهون السجن والغرامة، وتعويض المتضررين، ومخالفة منع التجول.

وفي التفاصيل، أوضح المحامي خالد بخيت فقيهي لـ"الخليج 365" أن ما قام به المعتدون باعتراض المارة في الطرقات، والتهجم عليهم، ورشق السيارات بالحجارة، يتضمن جريمة ترويع الآمنين، وإتلاف الممتلكات الخاصة، وانتهاك قرار منع التجول.

وأضاف بأنه من المتوقع أن يتم معاقبة المتهمين الأحداث بالحبس مدة قد تصل إلى سنة، بإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية لإعادة تأهيلهم؛ كونهم يتمتعون بنظام حماية الأحداث.

وأردف: ونظرًا لوجود تعمُّد إتلاف ممتلكات خاصة فإنهم ملزمون بتعويض أصحاب السيارات ماليًّا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة اعتدائهم بتكسير الزجاج، ورشق السيارات بالحجارة، فضلاً عن عقوبة غرامة حظر التجول لكل متهم.

وأشاد المحامي فقيهي بكفاءة الجهات الأمنية لسرعة ضبط المعتدين، وحماية وسلامة أمن المواطنين في منطقة جازان.

ومن جهته، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرُّض عدد من المركبات لاعتداء برمي الحجارة على زجاجها خلال مرورها بأحد الأحياء السكنية بقرية القاع بمركز الشقيق في منطقة جازان، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هوية المتورطين في ذلك، وعددهم (8) متهمين، تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. جازان شرطة جازان منع التجول