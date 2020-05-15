شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يكثف خدماته الطبيّة الطارئة بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي من استعداداتها لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة داخل المسجد الحرام لمنسوبي القطاعات الحكومية العاملة في المسجد الحرام و على مدار الساعة من خلال مراكزها وفرقها الإسعافية المتواجدة بشكل دائم في الحرم المكي الشريف.

ويتمّ في الفترة المسائية دعم المراكز الإسعافية الأساسية بفرق تطوعية مساندة تسهم في تقديم الخدمات الطبيّة الطارئة والإسعافات الأولية.

وأوضح مدير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد بن رشيد الثقفي أن طلب الخدمة الإسعافية متوفر وعلى مدار الساعة عن طريق رقم الهلال الأحمر ٩٩٧ وكذلك عن طريق تطبيق الهواتف الذكية "أسعفني" المدعوم ب ٨ لغات.