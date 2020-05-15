مغسِّل الأموات : فيروس كورونا تسبب في هذا الأمر بالسعودية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 مايو 2020 11:10 مساءً - أكد مغسِّل الأموات بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني والمغسِّل الشهير بجامع الراجحي بالرياض (سابقًا)، الشيخ عمر العبدالله أبو وليد، أن من حسنات فيروس كورونا -إن صح اللفظ- قلة الوفيات من حوادث السيارات التي تحصد آلاف الناس سنويًّا بالسعودية. مشيرًا إلى أن الحظر وقلة الحركة أسهما في الحفاظ على أرواح الناس؛ فعموم البلاء يحمل في طياته منحة من الله.

وفي التفاصيل، أوضح “العبدالله” حسب “سبق” آلية التعامل مع الموتى بسبب فيروس كورونا، والتدابير الاحترازية التي تتخذها المغسلة أثناء عملية التغسيل فيما يخص طريقة التعامل مع وفيات وحالات اشتباه جائحة مرض (كورونا) المستجد التي ترد إلى مغسلة الأموات، مشيرًا إلى أنها متماشية مع إجراءات وزارة الصحة في كل ما يرد إلينا من تعاميم في هذا الخصوص حول كيفية التعامل مع حالات الأمراض المعدية على وجه العموم، وكيفية الوقاية من انتقال المرض المعدي حال مباشرة وتغسيل الجنازة.

وأضاف: يتم ارتداء الملابس الواقية والكمامات، وتعقيم المكان قبل وبعد تغسيل الحالة. ومن التدابير التي نشيد بها تلك التدابير التي تتخذها وزارة الصحة ممثلة في المستشفيات التي تصدر تصاريح الدفن؛ إذ إن تصريح الدفن ونموذج تبليغ الوفاة مضمن فيهما سبب الوفاة إن كان بسبب مرض (كورونا) أو بسبب آخر؛ وهذا يجعل المغسلة وطاقمها يأخذان الاحتياطات اللازمة حيال هذا الأمر.

وأردف: في حالة كان سبب الوفاة (كورونا) فإن الجثمان يأتي في حال تغليف كامل ومُحكم ومعقم من قِبل المستشفيات، وبعد الانتهاء من تجهيز الجثمان ينقل للصلاة عليه ودفنه في المقبرة.