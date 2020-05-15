مغسِّل الأموات “العبدالله” : هذا ما حدث عندما تُوفي الملك عبدالله

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 مايو 2020 11:10 مساءً - ‏34 دقيقة مضت أخبار السعودية 130 زيارة

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كشف مغسِّل الأموات بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني والمغسِّل الشهير بجامع الراجحي بالرياض (سابقًا)، الشيخ عمر العبدالله أبو وليد ، عن موقف مؤثر خاص به قال: لما توفي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله .

وقال الراجحي ، وردني طلب بالمشاركة في تغسيله، وكنت يومها بالمدينة المنورة أنا وأسرتي، وكانت الساعة متأخرة من الليل؛ فتحركت بسيارتي، وحدث لي حادث أليم أنا وأسرتي، ولم أصل الرياض، بل أُدخلت المستشفى أنا وعائلتي، ولم أحظَ بشرف تغسيل خادم الحرمين الشريفين الذي أحبه كثيرًا، وأسأل الله أن يجعله من أهل الجنة.

مضيفًا: ومن جراء الحادث جلست في المستشفى أشهرًا إثر كسور وتمزق بالأعصاب، ما زلت أعانيها حتى الساعة.

وكشف الشيخ عمر العبدالله أن المواقف التي تؤثر بالمغسِّل كثيرة، كموت الفجأة الذي يتسبب في فقد الأبناء والبنات والإخوان والأخوات. مبينًا أن الواجب على المسلم أن يكون مستعدًّا للقاء الله دائمًا، وأن يجدد التوبة كل يوم.