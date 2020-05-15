شكرا لمتابعة خبر عن مطالب واسعة بسعودة كاملة للقنوات السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

شن مواطنون هجومًا حادًا ضد القنوات السعودية التي يتم إدارتها من قبل جنسيات أخرى.

ودشن مغردون عبر "تويتر" وسم نقل القنوات السعودية للمملكة؛ مطالبين بسرعة تعيين كوادر سعودية في إدارة القنوات السعودية.

وطالب بعض المغردون بسعودة كاملة للمنصات الإعلامية بوجه عام، مشيرين إلى أن أبناء الوطن هم خير من يُقود المنصات الإعلامية للدفاع عن المملكة والترويج لها عالميًا.