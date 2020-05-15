شكرا لمتابعة خبر عن " توكلنا " يتيح للموظفين المستثنين من منع التجول استخدام المشهد الورقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أتاح تطبيق توكلنا لموظفي الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص المستثناة من منع التجول، استخدام المشهد الورقي، أو التصريح الإلكتروني من التطبيق مع الالتزام الكامل باستخدام التصريح وفق الغرض المخصص له.

ولفت توكلنا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إلى

الفئات المستفيدة من التطبيق وأبرزها الجهات الحكومية، الأفراد، منشأت القطاع الخاص المستثناة.

وأوضح توكلنا:" إذا كنت تعمل لدى جهة مستثناة من منع التجول ولم يُصْدَر لك تصريح من خلال تطبيق توكلنا، فعليك التواصل مع جهة عملك لإصدار إذن التنقل لك ".