شكرا لمتابعة خبر عن صورة مميزة للأمير بدر بن عبدالعزيز خلال استقبال الملك سعود في مطار بيروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أظهرت صورة مميزة الأمراء بدر بن عبدالعزيز،عبدالمحسن بن عبدالعزيز ، أحمد بن عبدالرحمن " أخو الملك عبدالعزيز "، عبدالله بن عبدالعزيز ، عبد المجيد بن عبدالعزيز ،فهد بن محمد بن عبدالعزيز ،والشيخ جمال الحسيني في استقبال الملك سعود في مطار بيروت.
وتعود الصورة لعام 1374 هــ 1954 م، حيث لاقت انتشارا وتفاعلا واسعا بمنصات السوشيال ميديا.
وأثارت الصورة إعجاب رواد التواصل الاجتماعي في المملكة الذين دعوا بالرحمة والمغفرة للملك سعود والأمراء، حيث انهالت التعليقات عليها وجاءت كالآتي:" اللهم ارحمهم واغفر لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر صورة مميزة للأمير بدر بن عبدالعزيز خلال استقبال الملك سعود في مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.