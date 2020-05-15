شكرا لمتابعة خبر عن صورة مميزة للأمير بدر بن عبدالعزيز خلال استقبال الملك سعود في مطار بيروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهرت صورة مميزة الأمراء بدر بن عبدالعزيز،عبدالمحسن بن عبدالعزيز ، أحمد بن عبدالرحمن " أخو الملك عبدالعزيز "، عبدالله بن عبدالعزيز ، عبد المجيد بن عبدالعزيز ،فهد بن محمد بن عبدالعزيز ،والشيخ جمال الحسيني في استقبال الملك سعود في مطار بيروت.

وتعود الصورة لعام 1374 هــ 1954 م، حيث لاقت انتشارا وتفاعلا واسعا بمنصات السوشيال ميديا.

وأثارت الصورة إعجاب رواد التواصل الاجتماعي في المملكة الذين دعوا بالرحمة والمغفرة للملك سعود والأمراء، حيث انهالت التعليقات عليها وجاءت كالآتي:" اللهم ارحمهم واغفر لهم".