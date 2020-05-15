شاهد.. مشهد خيالي لسماء أبها أثناء هطول أمطار الخير اليوم

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثقت عدسات أحمد حاضر سماء أبها وهي تحتشد فيها السحب خلال هطول الأمطار عليها اليوم الجمعة. وثقت عدسات أحمد حاضر سماء أبها وهي تحتشد فيها السحب خلال هطول الأمطار عليها اليوم الجمعة. وأظهر الفيديو مظاهر خلابة لأبها وهي تكتسي بأمطار الخير ، حيث رسمت الأمطار والسيول والجبال التي تٌلامس السماء لوحة فنية رائعة.

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