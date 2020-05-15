شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خادم الحرمين والملك فهد خلال تطوعهم في الجيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" ، في صورة تاريخية قديمة.

وأوضح حساب تاريخ آل سعود، الموجودين في الصورة من اليسار، وهم الأمير تركي الثاني رحمه الله، الملك فهد رحمه الله، والرابع غير معروف.

وأضاف أنه تم التقاطها خلال تطوعهم في الجيش وذلك أثناء العدوان الثلاثي على جمهورية مصر الشقيقة عام 1376هـ/1956م.