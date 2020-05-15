شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام لمدة 30 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشفت إدارة مرور المنطقة الشرقية، عن إغلاق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام لمدة 30 يومًا .

وقالت إنه سيبدأ الإغلاق من يوم السبت؛ حيث غردت عبر "تويتر" قائلة: "ننوه قائدي المركبات عن إغلاق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام لمدة 30 يومًا ابتداءًا من يوم السبت 1441/9/23 هـ الموافق 2020/5/16 م، وتحويل حركة المركبات حسب الطرق البديلة الموضحة بالخريطة أعلاه، وهي:

"القادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الشمال إلى الجنوب يسلك طريق الملك خالد باتجاه طريق الجبيل – الظهران السريع وصولاً إلى طريق الملك فهد".

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"القادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال يسلك طريق الملك فهد وصولاً إلى طريق 28 باتجاه طريق الملك خالد بن عبدالعزيز".

" القادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الشرق إلى الغرب طريق 28 يسلك طريق الملك خالد بن عبدالعزيز وصولاً إلى طريق الجبيل – الظهران باتجاه طريق الملك فهد بن عبدالعزيز".

"القادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الغرب إلى الشرق يسلك طريق الملك فهد بن عبدالعزيز وصولاً إلى طريق 28 باتجاه طريق الملك خالد بن عبدالعزيز".