شكرا لمتابعة خبر عن سكني يكشف عن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال أبريل الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، عن استفادة 24,770 أسرة خلال أبريل الماضي من مختلف الحلول والخيارات التي يوفرها، بينها 7990 أسرة سكنت منازلها.

ووصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج منذ بداية العام الجاري إلى 130,502 أسرة، منها نحو 44 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج المستمرة خلال فترة الاحترازات الصحية التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وتبين أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين خلال 2020 بلغت 24 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم نحو 33 ألف أرض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، وتجاوز مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة 44 ألف أسرة، إضافة إلى 29 ألف أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.