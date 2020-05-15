شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "قياس" يُغضب الطلاب ومطالبات بتدخل القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

طالب بعض الطلاب، بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بتوصيل صوتهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله".

واتشكى الطلاب من الاختبار التحصيلي لقبول الجامعات "قياس"، مؤكدين أنه تم وضع الاختبار عن بعض مع عدة من الشروط التعجيزية.

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وأوضح الطلاب عبر وسم "بدر العساكر وصل صوتنا للملك"، أن هناك مشكلتين في قرار الاختبار بالمقرات المحوسبة وهي "الخوف من العدوى، لا يوجد ضمان بأن مقاعد المقران المحوسبة ستفي بالغرض ".

كما تعطل الموقع مع عدد من الطلاب الذين حاولوا التسجيل فيه، بسبب الضغط الهائل عليه، متسائلين "كيف سيتحمل الموقع آلاف الطلاب الذي يتم اختبارهم في نفس الوقت ؟ " .