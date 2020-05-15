شاهد.. تجمعات كارثية عند إحدى «البسطات» في بريدة رغم التحذيرات

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الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): وثق مواطن فيديو يرصد تجمعات كارثية وكبيرة لعدد من المقيمين في بريدة. وثق مواطن فيديو يرصد تجمعات كارثية وكبيرة لعدد من المقيمين في بريدة. وأظهر الفيديو تجمع المقيمين أمام إحدى "البسطات" بشارع الخالدية بمدينة بريدة، مما أثار الغضب لما قد يؤدي إليه هذا التزاحم من انتشار كورونا. وناشد المواطنون الجهات المسؤولة للتدخل والضرب بيد من حديد للسيطرة على المخالفين للإجراءات الاحترازية.

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