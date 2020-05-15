شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متهور يمارس التفحيط في شارع عام بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):أظهر مقطع فيديو، أحد المتهورين في الطائف أثناء ممارسته التفحيط في شارع عام، معرضًا حياة المواطنين والمقيمين إلى الخطر.
وتداولت أنباء، أنه تم التعرف على الفاعل والقبض عليه؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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