شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة عثور مواطن على كنز بقيمة 10 ملايين ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): انتشرت صورة بعنوان مواطن يعثر على كنز بقيمة 10 ملايين ريال وبعد تسليمه لشرطة تم تكريمه بطبق شوكلاتة. انتشرت صورة بعنوان مواطن يعثر على كنز بقيمة 10 ملايين ريال وبعد تسليمه لشرطة تم تكريمه بطبق شوكلاتة. واتضح أن الصورة المتكررة بعنوان مواطن يعثر على كنز بقيمة 10 ملايين ريال وبعد تسليمه لشرطة تم تكريمه بطبق شوكلاتة” " غير صحيحة ". وتبين أن الصورة لحارس مدرسة تم تكليفه بتكريم الدفاع المدني نيابة عن إدارة المدرسة قبل ثلاث سنوات.

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