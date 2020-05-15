شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: المشي يوميًا لا يغني عن الأسبرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن المشي يوميًا لا يغني عن استعمال الأسبرين.
وجاء ذلك خلال رده على سؤال " هل المشي السريع يوميا نصف ساعه يغني عن استعمال الاسبرين 80 علماً بأني سبق وإن ركبت دعامة في الشرايين قبل 7 سنوات " .
وأضاف: " لا يغني عن الأسبرين، ولكن الرياضة اليومية مهمة وتساعد في الوقاية من حدوث الجلطة مرة أخرى " .
وأشار إلى أن الأسبرين ليس شرطًا لكل حالة مريضة بالضغط أن يؤخذ مع الاميلور، ويتم تقييمها من قبل الطبيب.
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