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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إنقاذ شخصين بعد احتجازهما داخل السيل بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):احتجزت السيول، شخصين داخل المركبة التي كانا يستقلاها في الطائف.
وأنقذ فريق "برق" للبحث والإنقاذ بالطائف، الاثنين من وسط السيول التي جرت بعد هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة اليوم الجمعة.
ونقل الفريق، المحتجزين من داخل المركبة والتي غمرتها المياه لموقع آمن حتى وقوف الحالة المطرية، ومن ثم تم استخراج المركبة .
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