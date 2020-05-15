استمرار الأتربة والأمطار الرعدية على مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): حذرت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم من استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية على مكة. حذرت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم من استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية على مكة. وشملت الحالة المناطق التالية: أضم - الجموم - الخرمة - الطائف - العاصمة المقدسة - الكامل - المويه - تربة - خليص - رنية - ميسان. وقالت إن حالة الأتربة والأمطار ستنتهي غدًا السبت في تمام الساعة 2:00 صباحًا، محذرة من التأثيرات المصاحبة كتدني مدى الرؤية.

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