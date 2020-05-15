شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تُحذر من موجة غبار على 4 طرق بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حذر مركز عمليات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية من موجة غبار تضرب عدد من الطرق في مكة.

وقال المركز عبر "تويتر" إن هناك موجة غبار على أجزاء من طرق (مكة-الطائف،الشميسي القديم،جدة-المدينة،رنية-الخرمة).

وأوضح المركز أن موجة الغبار أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية محذرة قائدي المركبات.