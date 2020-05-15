شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تُحذر من موجة غبار على 4 طرق بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):حذر مركز عمليات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية من موجة غبار تضرب عدد من الطرق في مكة.
وقال المركز عبر "تويتر" إن هناك موجة غبار على أجزاء من طرق (مكة-الطائف،الشميسي القديم،جدة-المدينة،رنية-الخرمة).
وأوضح المركز أن موجة الغبار أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية محذرة قائدي المركبات.
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