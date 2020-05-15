شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تحذر من معقم "نكس"جل لليدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جل معقم لليدين يحمل اسم "نكس معقم لليدين" من انتاج مصنع سارين للمنظفات بسبب وجود كميات أقل من الحد المسموح به من المادتين الكحوليتين المعقمتين الكحول الايثيلي (إيثانول) والكحول الايزوبروبيلي (ايزوبروبانول(.
وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج نكس على كمية أقل من الحدود المسموح بها من المادتين الكحوليتين المعقمة "إيثانول"و"ايزوبروبانول"، ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين>
ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
أشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.
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