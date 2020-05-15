شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إفطار قوات إدارة المجاهدين أثناء حراسة مضخات البترول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): وثق سناب وزارة الداخلية جهود الإدارة العامة للمجاهدين في حراسة المضخات البترولية و المناطق الصحراوية خلال شهر رمضان الكريم. وثق سناب وزارة الداخلية جهود الإدارة العامة للمجاهدين في حراسة المضخات البترولية و المناطق الصحراوية خلال شهر رمضان الكريم. وأظهر الفيديو يقظة قوات الإدارة في حراسة المضخات البترولية، والحرص على مواصلة عملهم خلال الإفطار وهم واقفين على حراسة أمن الوطن.

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