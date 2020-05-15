شكرا لمتابعة خبر عن صورة لرجال الأمن تثير الإعجاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): حصلت صورة تبرز جهود رجال الأمن في تطبيق منع التجول بالجبيل، على إعجاب الكثيرين. حصلت صورة تبرز جهود رجال الأمن في تطبيق منع التجول بالجبيل، على إعجاب الكثيرين. وأعجب المواطنين بكثافة الأشجار وجمال تصميم الطرق، مشيدين بعدسة المصور الذي التقطها.

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