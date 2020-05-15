شكرا لمتابعة خبر عن سبب تخصيص ميزانية ضخمة للاستثمار في الزراعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كثفت المملكة استثماراتها في الزراعة المحلية والمشاريع الزراعية بالخارج في ظل جائحة كورونا آلأمر الذي يتطلب من بعض الدول مراجعة سبل توفير الطعام لشعوبها.

ومن جهته، قال المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير السهلي:" بعد تفشي فيروس كورونا "أدخلت المملكة مبادرتين بقيمة 2.5 مليار ريال 665 مليون دولار لدعم المزارعين وتسهيل واردات الغذاء ".

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وأشار السهلي:" وصلت بذلك ميزانية الصندوق إلى 5.5 مليار ريال خلال العام الجاري، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كانت عليه في 2019 كما بات يتضمن مزيداً من المخصصات للاستثمارات الخارجية ".

وأردف "السهلي": أن من بين المبادرات التي تم تقديمها منذ مارس الماضي، سيتم تخصيص ملياري ريال نحو ضمانات مصرفية لمستوردي المحاصيل مثل الأرز وفول الصويا والذرة والسكر وسيتم منح حوالي 300 مليون ريال للمزارعين المحليين .

وأشار السهلي:" قبل تفشي الفيروس كانت ميزانية الصندوق قد ارتفعت بالفعل بنحو 60٪ عن العام السابق، بما في ذلك تخصيص مليار ريال للاستثمار في الخارج ".