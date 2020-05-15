شكرا لمتابعة خبر عن «متحدث الصحة» يوضح حقيقة عدم ارتدائهم الكمامات مؤخرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المقاطع المصورة التي ظهر فيها مؤخراً دون ارتداء الكمامة كانت في شهر رجب الماضي.

وأضاف "متحدث الصحة" : " ومع تزايد الاحترازات أصبحنا نطبق الإجراءات الوقائية بشكل كبير " .

وكان الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن اليوم الجمعة، عن وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 49176 حالة.