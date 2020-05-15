شكرا لمتابعة خبر عن «متحدث الصحة» يوضح حقيقة عدم ارتدائهم الكمامات مؤخرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المقاطع المصورة التي ظهر فيها مؤخراً دون ارتداء الكمامة كانت في شهر رجب الماضي.
وأضاف "متحدث الصحة" : " ومع تزايد الاحترازات أصبحنا نطبق الإجراءات الوقائية بشكل كبير " .
وكان الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن اليوم الجمعة، عن وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 49176 حالة.
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