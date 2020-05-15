شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الوطني يقتحم أول معسكر تجنيد للمجلس الانتقالي بحضرموت.. وهذا ما حدث..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن قوات عسكرية تابعة للجيش اليمني، اقتحمت، الخميس، معسكراً قيد الإنشاء تابعاً للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الامارات، في ضواحي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن).

قد يهمك أيضًا:

عاجل : كورونا يطيح بأمير الرياض من منصبه وتعيين هذه الشخصية بديلا عنه (الأسماء)

عــــاجل : وأخيرًا.. كورونا إلى زوال .. أشهر طبيب فرنسي يفجر مفاجأة سارة عن موعد انتهاء الوباء القاتل

ماهي العلاقة بين فيروس كورونا ومرض الإيدز؟؟

الصحة السعودية تكشف رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا وعدد الحالات الحرجة

في المدينة المنورة .. جريمة صادمة تهز المملكة

Advertisements

تجنبها فورًا.. 5 عادات خطيرة قبل الطعام تدمر صحتك

وأضافت المصادر أن وحدات عسكرية حكومية اقتحمت بأوامر من محافظ محافظة حضرموت، اللواء فرج سالم البحسني، مقر تجنيد تابع للانتقالي في المكلا وسرحت مجنديه بالقوة.

وجاء هذا التحرك عقب إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عن تشكيل ما أسماها المقاومة العسكرية في محافظة حضرموت في محاولة لتفجير الأوضاع في المحافظة.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي شدد خلال اتصال هاتفي مع المحافظ البحسني على أهمية حماية حضور الدولة وأمن مؤسساتها في محافظة حضرموت وذلك عقب تهديدات أطلقها المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، بتوسيع مواجهاته المسلحة الدائرة في أبين مع القوات الحكومية إلى محافظتي حضرموت وشبوة المجاورتين.

وكانت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت أعلنت الخميس، عن منع أي تشكيلات مسلحة خارج نطاق مؤسسة الجيش والأمن بهدف مقاومة السلطات الشرعية بالوادي والصحراء ومناطق أخرى.