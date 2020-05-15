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عدن - ياسمين التهامي - تداولت حسابات سعودية شهيرة، خبر الإطاحة بأمير الرياض عن منصبه وتعيين نائبًا بديلا عنه في ظل صمت رسمي، حتى كتابة هذا الخبر.

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عاجل : كورونا يطيح بأمير الرياض من منصبه وتعيين هذه الشخصية بديلا عنه (الأسماء)

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وألمح المسؤول السعودي في إمارة الرياض" مفلح بن الدريبي "، إلى إعفاء أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر من منصبه وتولي نائبه الأمير" محمد بن عبدالرحمن" المنصب خلفًا له، وذلك بعد ورود أنباء عن إصابة الأمير فيصل بن بندر، بيفروس كورونا المستجد.

وعبر تغريدة على حسابه في تويتر، أرفق مفلح الدريبي، معها صورة للأمير محمد بن عبدالرحمن، وعلق قائلًا: "نسأل الله لك التوفيق"، وهو ما أثار جدل المتابعين واعتبروا ذلك إشارة إلى إعفاء بن بندر.

إلى ذلك، تداولت حسابات سعودية نبأ إعفاء الأمير فيصل بن بندر من منصبه، وذلك بناء على طلبه؛ نظرًا لظروف صحية وسط تضارب في الروايات، وفي ظل ما يشاع حول إصابته بكورونا.

الجدير بالذكر، أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء، لكن المغرد السعودي المعروف "محمد بن عبدالعزيز" كتب على حسابه: "إعفاء صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر بناءً على طلبه لظروف صحية، وتعيين صاحب السمو الملكي محمد بن عبدالرحمن أميرًا لمنطقة الرياض".

يشار إلى أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن 150 أميرًا سعوديًّا أصيبوا بفيروس كورونا من بينهم أمير الرياض فيصل بن بندر، ما دفع برئيس الاستخبارات السعودي السابق، الأمير تركي الفيصل إلى نفي ذلك، عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" أكد فيه أن عدد الأمراء المصابين بالفيروس أقل من 20 أميرًا دون أن يكشف تفاصيل آخرى.