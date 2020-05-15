شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة دولية تدلي بتصريحات مفاجئة عن مدى تفشي كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدلت بعثة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، اليوم الجمعة، بتصريحات على موقعها في تويتر، أعلنت فيها صعوبة تحديد مدى تفشي فيروس كورونا في اليمن، لضعف قدرة المنشآت الطبية بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من خمس سنوات.

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وأشارت المنظمة إلى أن السلطات اليمنية، أعلنت عن خمسة وثمانين حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يوم الخميس بينهم اثنتا عشرة حالة وفاة.

وذكرت أن القدرة على إجراء فحوص كشف الفيروس محدودة للغاية، ومن المستحيل معرفة المدى الكامل لانتشاره.

هذا ونوهت المنظمة إلى أن لديها فريقا من الموظفين المحليين والدوليين يعملون على مدار الساعة في مركز علاج كورونا الذي تديره في مستشفى الأمل بعدن، لتقديمه للمرضى.

الجدير بالذكر، أن هذه التصريحات جاءت قبل أن تعلن اليمن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة كورونا أعلنت اليوم الجمعة ، أنه تم تسجيل (21) حالة إصابة جديدة مؤكدة بينها (3) وفيات كما يلي: (13) محافظة عدن. (8) محافظة حضرموت بينها (3) وفيات. بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ العاشر من أبريل إلى (106) حالة، بينها (15) حالة وفاة.