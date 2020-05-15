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عدن - ياسمين التهامي - على عكس تصريح منظمة الصحة العالمية الأخير والذي يبدو فيه نوع من التشاؤم، حين قالت إن الفيروس قد لا يختفي أبدًا.. خرج طبيب فرنسي شهير، ليزف بشرى سارة للعالم بشأن موعد انتهاء فيروس كورونا المستجد.

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عــــاجل : وأخيرًا.. كورونا إلى زوال .. أشهر طبيب فرنسي يفجر مفاجأة سارة عن موعد انتهاء الوباء القاتل

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وبحسب، وكالة الأنباء الفرنسية، فقد توقع الطبيب الفرنسي ديدييه راوول، رئيس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مارسیلیا بفرنسا، أن تشهد المرحلة القادمة مفاجأة سارة بشأن وباء كورونا .

حيث أكد "راوول" أن فيروس كورونا اقترب من الانتهاء، مستبعدًا ظهور موجات ثانية للوباء الذي أصاب أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم.

وقال الطبيب الفرنسي إن الفيروس يتراجع بشكل ملحوظ عالميًّا، متوقعًا ألا تسجل إصابات جديدة بشكل كبير، بل انتهاء هذه الأزمة التي عصفت بالعالم كله. حسب قوله.

وأضاف الطبيب المثير للجدل، بأ، الفيروس في طريقه للانتهاء بحسب المعطيات العلمية، مبينًا أن "بعض الحالات ستظهر بطبيعة الحال، لكننا لن نشهد بعد اليوم موجات تفشٍّ كالسابق"، معتبرًا أن الجائحة تراجعت بشكل كبير.

يشار إلى أن الطبيب الفرنسي "ديدييه" كان من أشد المطالبين بعلاج مرضى كورونا بعقار هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء كان يُعطَى في السابق لمرضى الملاريا، كما أنه قال سابقًا إن فيروس كورونا سينتهي في الصيف أو مع بداية الربيع منذ ظهور كورونا المستجد.