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عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة عاجل ، الإلكترونية، تصريح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، حول العلاقة بين فيروسي كورونا المستجد والإيدز.

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ماهي العلاقة بين فيروس كورونا ومرض الإيدز؟؟

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وأكد العبدالعالي، أن فيروس كورونا المستجد ليس له علاقة بفيروس إيدز، مضيفًا أن لا يوجد استناد علمي عن أنهما هجين وأن ذلك الكلام عارٍ من الصحة.

وقال: حتى اليوم، لا يوجد علاج مخصص موجه ومعتمد لمعالجة فيروس كورونا الجديد، وأن اللقاحات لا تزال في مراحل البحث.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي الدوري في المملكة، على ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق.

وكانت الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 49176 حالة حتى الآن، بينها 27015 حالة نشطة، منها 167 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

فيما تم تسجيل 2818 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 21869 حالة، إضافة إلى تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 292 حالة.