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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،مقطع فيديو لعدد منا لشبان وهم يتصيدون السيارات بقذفها بالحجارة وتحطيمها .

وأظهر الفيديو الذي تم توثيقه في مركز الشقيق بمنطقة جازان ، عدد من الشبان وهم يختبئون في الشوارع ، وينتظرون مرور أي سيارة ثم ينقضون عليها ويقذفونها بالحجارة ، موثقين فعلتهم متباهين بما أقدموا عليه .

من جانبه صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لاعتداء برمي الحجارة على زجاجها خلال مرورها بأحد الأحياء السكنية بقرية القاع بمركز الشقيق في منطقة جازان، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل من الله – عن تحديد هوية المتورطين في ذلك وعددهم ( 8) متهمين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.





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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شبان يحطمون السيارات بقذفها بالحجارة في جازان ويوثقون فعلتهم بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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