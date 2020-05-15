الأرصاد تتوقع «طقس السبت»: هطول أمطار رعدية على 10 مناطق

توَقَّعت «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية، غدًا السبت، على 10 مناطق بالمملكة.

جاء ذلك في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، نبهت خلاله لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على مرتفعات «جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة» ومنطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد للأجزاء الغربية من مناطق «الرياض، القصيم ، حائل».

ووفق «هيئة الأرصاد»، تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق «الشرقية، الرياض»، والأجزاء الشرقية لمنطقتي «مكة المكرمة والمدينة المنورة».

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فيما يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزءين الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية، شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت، في معظم المناطق:

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