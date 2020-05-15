تسهيلات وخدمات هيئة المواصفات والجودة للتجار والموردين

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، عن تقديمها عددًا من التسهيلات للتجار والموردين لتمكين القطاع الخاص من مواجهة التأثيرات الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وناشدت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، منشآت القطاعين الصناعي والتجاري الاستفادة من تلك المبادرات بمجرد الدخول على منصة سابر الإلكترونية وطلب الخدمة، أو الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة (من هنا):

تسهيلات هيئة المواصفات للتجار والموردين

وأشارت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، إلى أن التسهيلات التي قدمتها شملت 5 إجراءات وهي:

1- تمديد صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية، التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020 لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

2- قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.

3- خفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية بمعدل 30% لتصبح (350) ريالًا بدلًا من (500) ريال

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4- تأجيل زيارات خطوط الإنتاج للمنتجات المفروض عليها ذلك، وإصدار شهادات المطابقة دون هذا الشرط.

5- تنفيذ التدقيق عن بُعد للمنتجات المفروض عليها علامة الجودة.

وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أن تلك المبادرة تستهدف دعم القطاع الصناعي والتجاري عبر تقليل تكاليف إصدار شهادات المطابقة وتسريع عملية فسح المنتجات المستوردة؛ مؤكدة أن هذه المبادرة تشمل جميع منشآت القطاعين التجاري والصناعي وتستهدف تذليل الصعوبات أمام الموردين.

وأشارت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، إلى أن المبادرة تستهدف تخفيف التكاليف الاقتصادية عن شركات القطاع الخاص، وتقديم تسهيلات جديدة تساعدهم على استمرارية أعمالهم.

خدمات المواصفات السعودية

وتقدم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، عددًا من الخدمات منها خدمة سابر، وعلامة الجودة، وبطاقات كفاءة الطاقة وشهادات المطابقة واختبار العينات والاستعلام عنها، وشراء المواصفات، وفحص المركبات، وخدمه المعايره القانونيه، وعضوية خدمات الهيئة (خدمة جديدة)، والإستفسار والإخطار (TBT)، وطلب تسجيل اعتماد مختبرات، وقياس رضا مستفيدي الهيئة، وشهادات المطابقة.

كما أوضحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أن خدمة شهادات المطابقة هي عباة عن شهادة تقدم من الهيئة لاعتماد الطراز، تؤكد أن المنتج الحاصل على هذه الشهادة مطابق للمواصفات القياسية، ويستطيع المصنع/ المورد/ المصدر استخدام هذه الشهادة للتأكيد على أن المنتج تم تصميمه وخضوعه لإجراءات المطابقة قبل عملية الإنتاج.

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