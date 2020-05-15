«منشآت»: 2.6 مليون مستفيد من المبادرات الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن عدد المستفيدين من المبادرات الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ 2.6 مليون مستفيد.

جاء ذلك في بيان لـ «منشآت»، أوضحت خلاله، أن تلك المبادرات انطلقت ضمن جهودها لمساعدة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا.

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ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها «منشآت» مع بداية انتشار الجائحة، إطلاق مركز دعم المنشآت الافتراضي، وإقامة مجلس دعم المنشآت والذي يستضيف عدد من صناع القرار والنقاش حول المستجدات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما أطلقت الهيئة «أكاديمية منشآت» لتقديم دورات تدريبية (عن بعد) في عدد من المجالات، فضلًا عن تطبيق «نوافذ منشآت» لتقديم استشارات إلكترونية للمستفيدين، مع تأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام.

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