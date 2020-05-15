الجوازات: خدمة الرسائل والطلبات تمكنك من حل 8 مشكلات تتعرض لها عبر أبشر

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن خدمة «الرسائل والطلبات» تُمكن جميع المستفيدين من معالجة الملاحظات التي تظهر لهم على منصة أبشر وتعيقهم من إنهاء معاملاتهم، وحلّها من قبل المختصين دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات.

وأكدت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن خدمة «الرسائل والطلبات» تسهم في حل المشكلات التقنية على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية التالية:

1- مشاكل هوية مقيم.

2- مشاكل التأشيرات.

3- مشاكل تحديث المعلومات (جواز السفر ونقل المعلومات).

4- مشاكل نقل الخدمات وتعديل المهن

5- الاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات.

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6- تمديد تأشيرة الزيارة لحاملى الجنسية اليمنية.

7- خرج ولم يعد.

8- إلغاء بلاغ تغيب.

طريقة استخدام «الطلبات والرسائل» من الجوازات

ووفقًا للجوازات السعودية فإنه يمكن استخدام خدمة «الطلبات والرسائل»، من خلال كتابة نص الرسالة التي تظهر للمستفيد وتعيق تنفيذ الخدمة إلكترونيا ثم اشترح الخدمة المطلوبة موضحًا رقم هوية مقيم أو رقم الحدود ثم رفع المرفقات للحالة إن وجد.

وأكدت الجوازات السعودية أنه لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع صاحب الحساب المرسل منه، لافتة إلى أنه سيتم تجاهل أي طلب في حال كان لا يندرج تحت الخدمة المختارة، وأن هذه الخدمة لا تشمل الاستفسارات.

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