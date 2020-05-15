يحتوي على نسبة أقل من الحد المسموح لـ «الإيثانول» و«الإيزوبروبانول»
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجمعة، من تداول معقم اليدين «نكس» لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي «الإيثانول» و«الإيزوبروبانول» المعقمة.
وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أوضحت الهيئة، أن أسباب التحذير أو الإيقاف ترجع إلى أن كمية المادة الكحولية المعقمة «الإيثانول» أقل من الحد المسموح به، وكذلك كمية المادة المعقمة «الايزوبروبانول».
اقرأ أيضًا:
الغذاء والدواء توضح طريقة التحكم في المشروبات المحلاة
كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء» تحذر من تداول معقم اليدين «نكس» لمخالفة المواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.