«الغذاء والدواء» تحذر من تداول معقم اليدين «نكس» لمخالفة المواصفات

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجمعة، من تداول معقم اليدين «نكس» لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي «الإيثانول» و«الإيزوبروبانول» المعقمة.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أوضحت الهيئة، أن أسباب التحذير أو الإيقاف ترجع إلى أن كمية المادة الكحولية المعقمة «الإيثانول» أقل من الحد المسموح به، وكذلك كمية المادة المعقمة «الايزوبروبانول».

اقرأ أيضًا: