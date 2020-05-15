الرقابة الصحية بعسير تواصل حملاتها على الأسواق والبسطات العشوائية

رصدت 19 مخالفة.. وصادرت كميات من المواد الغذائية

واصلت فرق الرقابة الصحية بمنطقة عسير حملاتها على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر» قالت أمانة منطقة عسير: تواصل فرق الرقابة الصحية إزالة البسطات العشوائية، ومنع البيع المتجوِّل، وتصادر ٩٨ كجم من المواد الغذائية، وترصد ١٩ مخالفة. اقرأ أيضًا: «الصحة»: 10 نصائح للتسوق الآمن.. وتطبيقات التوصيل تغني عن الذهاب للمتاجر

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