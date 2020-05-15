بالصور.. ضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة في الرياض

ضبط مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة.

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة الممثلة بوزارات «الصحة والتجارة والصناعة والثروة المعدنية وأمانة منطقة الرياض والمرور والضبط الميداني والدفاع المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء».

وتشمل الحملات المتواصلة المستودعات والمنشآت؛ حيث أسفرت الحملات عن ضبط مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.

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وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض «عبدالكريم عسيري»، أن هذه الحملات المشتركة امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كل أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأضاف «عسيري»، أن الحملات تستهدف منع استغلال الظروف الراهنة، مع استمرار حملات مماثلة بالتعاون مع الجهات الشريكة للتحقق من التزام أصحاب المحال بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بشأن سوق العمل.

من جانبه، شدَّد مدير إدارة التفتيش بالمكتب «بدر العتيبي» على عدم التهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، طبقًا للقرارات الوزارية، سواء كانوا شركات ومؤسسات أو أفراد، مهيبًا بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما يضر بالوطن والمواطن.

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