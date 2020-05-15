متحدث الصحة: 4 نصائح للتعامل مع الأطفال أثناء أزمة كورونا

أوضح مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، طرق احتواء قلق الأطفال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف «متحدث الصحة» خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، يجب ألاّ نظهر القلق أمام الأطفال، ونشرح لهم الأحداث بطريقة مبسطة، ونستمع إلى مخاوفهم، ونصنع لهم روتينًا يوميًّا، وذلك وفق توصيات الخبراء والمهتمين.

وجدَّد «العبدالعالي»، التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937.

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