ضبط تشكيل عصابي لمقيمين سودانيين ارتكب جرائم سرقة أغنام من المزارع بالقصيم

مكون من خمسة أفراد
ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على تشكيل عصابي؛ لارتكابه جرائم سرقة أغنام من المزارع.
وأفاد المتحدث الإعلامي للمنطقة بأن التشكيل العصابي يتكون من أفراده من خمسة مقيمين - من الجنسية السودانية، (في العقد الرابع من العمر).
وأوضح أن عملية القبض جاءت بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام من عدد من المزارع بالمنطقة.
وذكر أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.
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