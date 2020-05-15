لليوم التاسع.. «فرجت» تسدد 32.8 مليون ريال مبالغ مستحقة على محكومين بالقضايا المالية

استفاد من الخدمة منذ انطلاقها نحو 556 مواطنًا ومقيمًا
واصلت خدمة «فرجت» سداد مبالغ مستحقة على المحكومين في القضايا المالية، وذلك لليوم التاسع منذ انطلاقها.
أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن خدمة «فرجت» ما زالت متاحة للمواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية.
وبيَّن أن الخدمة بيومها التاسع منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ، أسهمت حتى اليوم في سداد مبلغ 32.848.568 ريال، واستفاد منها نحو 556 مواطنًا ومقيمًا.
وشدد «متحدث السجون» على أنه لا يوجد تطبيق خاص للخدمة عبر المتاجر الإلكترونية سوى عبر منصة «أبشر».
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