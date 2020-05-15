تأكيدًا لما نشرته «عاجل».. 10 آلاف غرامة عدم الالتزام بمكافحة كورونا

ضمن قرارات الوزارة المنظمة للظروف الاستثنائية
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، تفاصيل إضافة فقرة إلى جدول المخالفات والعقوبات من القرار الوزاري رقم «178743»، مؤكدة انفراد «عاجل» المنشور في 7 مايو الجاري، بعنوان «وزارة الموارد البشرية: 10 آلاف ريال غرامة عدم الالتزام بالإجراءات الاستثنائية لمكافحة كورونا».
وتضمَّن القرار المنشور، اليوم الجمعة، إضافة فقرة برقم (63) إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة «1»، من البند أولًا من القرار الوزاري رقم «178743»، بما نصه «عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية وغرامة مالية بمقدار 10,000 ريال تتعدد بتعدد الحالات والعاملين».
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