بالفيديو.. الأمن العام يكشف تفاصيل القبض على منفذي 10 جرائم

أوضح الأمن العام تفاصيل القبض على منفذي 10 جرائم خلال الفترة الماضية؛ تنوعت بين السرقة والاعتداء والتسول والمتاجرة بشرائح الاتصال بطرق غير نظامية.

جاء ذلك، حسبما أفاد مقطع فيديو نشره الأمن العام عبر حسابه على موقع تويتر.

وتضمنت الجريمة الأولي إلقاء القبض على شاب استهزأ بذوي الاحتياجات الخاصة، بطلبه من متابعيه التظاهر بالإعاقة حال مصادفتهم دورية أمنية أثناء فترة منع التجول.

وشملت الثانية ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص ارتبكوا جرائم عديدة تمثلت في سرقة 36 سيارة و67 جريمة سلب عمالة وإحراق سيارة بعد على الاعتداء على قائدها.

وخالف المتهمون منع التجول وعرَّضوا حياة رجال الأمن في نقاط التفتيش للخطر بالقيادة بسرعة جنونية وتعاطيهم المخدرات.

وفى الثالثة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 35 متسولًا، من جنسيات متعددة في أحياء متفرقة.

وفى الرابعة جرى القبض 3 وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وفى الخامسة ضبط شخصان حاولا الهرب أثناء استيقافهما للتثبت من هويتهما وبحوزتهما 100 قرص مخدر وعبوتان من مادة مسكرة.

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وفى السادسة قبض رجال الأمن على اثنين من المقيمين أحدهما يصور الآخر أثناء صعوده على مركبة أمنية ودمج مقطع صوتي والتباهي بعمله وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى السابعة ألقت الجهات الأمنية القبض على اثنين من المقيمين استدرجا وافدين لإيصالهما إلى وجهتهما ثم الاعتداء عليهما وسلب ما بحوزتهما.

وفى الثامنة تم القبض على قائد مركبة تعمد صدمة جهاز رصد آلي على أحد الطرقات العامة.

وفى التاسعة أطاح رجال الأمن، بمقيمين استغلا تصريح السماح لهما بالتنقل لإخفاء مقيم آخر والتنقل به داخل مركبتهما.

وفى العاشرة ضبطت الجهات الأمنية شابين استوقفا قائد مركبة في طريق عام وحاولا الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

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