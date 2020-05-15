البنوك السعودية تحذر من رسائل احتيالية تستغل أزمة كورونا

حذَّرت «لجنة الإعلام والتوعية المصرفية» بالبنوك السعودية من رسائل الاحتيال الوهمية والمضللة التي تستغل جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19).

جاء ذلك في بيان للجنة عبر «تويتر»، أوضحت خلاله، أن رسائل الاحتيال الوهمية، تستخدم عددًا من الدلالات بأسلوب تخويفي، عبر مواقع وعناوين بريدية غامضة ومشبوهة.

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ووفق «لجنة التوعية» تطلب الرسائل الاحتيالية من العملاء، معلوماتهم الشخصية أو المالية، بإلحاح وتكون مكتوبة عادةً بنصوص ركيكة مليئة بالأخطاء الإملائية والإنشائية والنحوية.

وشددت اللجنة على أهمية الحذر من تلك الرسائل، وتجاهلها تمامًا سواء التي تستغل ظروف الجائحة أو غيرها من الظروف.

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