طلاب وطالبات جامعة الإمام عبدالرحمن يجتازون اختباراتهم بنسبة 99.8 %

نجح طلاب وطالبات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في استكمال اختباراتهم عن بعد في فترة الاختبارات الإلكترونية بنسبة 99.8%، والتي عقدت لمدة 3 أسابيع متتالية لطلبة الجامعة عن بعد لأول مرة في تاريخ الجامعة، وفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين المقيمين، وبدأت الاختبارات الإلكترونية يوم الأحد 26 أبريل الماضي وحتى الـ13 من مايو الحالي. وأبان مدير الجامعة الدكتور عبدالله محمد الربيش أن الجامعة اعتمدت نظامين لأداء الاختبارات الإلكترونية، وهما نظام بلاك بورد ونظام كويستشن مارك Question Mark كإجراء داعم لأنظمة بنوك الأسئلة لدعم تفعيل خطة المخاطر المعتمدة للاختبارات عن بعد، في حال وقوع مشاكل في أحد النظامين قد تؤثر على توقيت أو دقة أداء الطلبة. كما تم استخدام برنامج زووم أيضا لعقد الاختبارات الشفوية للطلبة وللمتقدمين والمتقدمات على مفاضلة برامج الدراسات العليا، ولعقد مناقشات الماجستير والدكتوراه وتنوعت وسائل وأدوات تقييم الطلبة لتشمل الاختبارات الإلكتروني الاختبارات الشفهية مشاريع التخرج المشاريع البحثية. من جهتها، ذكرت عميدة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد الدكتورة منيرة المهاشير أن مجموع الاختبارات التي عقدتها كليات الجامعة وعمادة السنة التحضيرية خلال فترة الاختبارات النهائية تجاوز 1470 اختبارا إلكترونيا بمتوسط 98 اختبارا في اليوم، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا الاختبار بنجاح 122778 طالبا من أصل 123057 ممتحنا، وبلغت نسبة استكمال الاختبار بنجاح 99.8 %، وتعتبر بنسبة ضئيلة إجمالي الطلبة الذين لم يستكملوا الاختبار بسبب حدوث مشكلة انقطاع في الإنترنت أو خلل في الأجهزة. وأكدت الدكتورة المهاشير أن كليات الجامعة بإشراف ومتابعة وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ممثلة بالدكتور غازي العتيبي، قد أضافت الخميس الماضي كفرصة بديلة لمن تعذر عليه أداء الاختبار في وقته أوتقدم بعذر مقبول للجان الاختبارات الإلكترونية. وأضافت أنه بدعم إدارة الجامعة ومتابعة وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتورعبدالله القاضي وعمداء الكليات تم خلال فترة الاختبارات الإلكترونية تقديم دعم متواصل للطلبة وأعضاء هيئة التدريس عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل: البريد الإلكتروني الواتساب وجلسات الدعم الافتراضية عبر زووم ومنصة عمادة التعليم الإلكتروني، وتجاوزت ساعات الدعم الإجمالية من فريق عمادة التعليم الإلكتروني ومنسقي التعليم الإلكتروني 1396 ساعة دعم بمتوسط يومي 93 ساعة، تم خلال هذه الفترة الرد على ما يزيد عن 331 إيميل ومعالجة 306 تذاكر لطلبة الجامعة قدمت عبر منصات الدعم. كما وتم الإشراف على 737 جلسة افتراضية عبر زووم يتوافر فيها عضو هيئة التدريس (أستاذ المادة) أو أكثر لكل كلية مع لجنة الاختبارات الإلكترونية المكلفة خلال فترة الاختبار، لمساعدة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حل مشاكلهم بشكل فوري وبلا تأخير لضمان سلاسة عقد الامتحانات.



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