أمين عسير يدشن مبادرة حياتنا أمانة

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم، انطلاقة أعمال مبادرة " حياتنا أمانة " بمدينة أبها، وذلك بتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وتأتي هذه المبادرة ضمن باكورة مبادرات نشامى عسير التي دشنها أمير المنطقة مؤخرا. وأوضح الدكتور وليد الحميدي، بأن هذه المبادرة جاءت بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد وذلك من خلال التكامل مع مشروع " نشامى عسير " في التطوع البلدي من خلال إتاحة الفرصة للأهالي الراغبين في التطوع للمساهمة في تنظيم المتسوقين وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحة الجميع وضمان مجتمع حيوي وفق التوصيات الاحترازية والإجراءات الوقائية. وأشار الحميدي إلى أن هذه المبادرة ستعزز الوعي بخطورة الفيروس من خلال التواصل المباشر مع المتسوقين ومرتادي الأسواق والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي وتنظيم المتسوقين. ونوه إلى أن خطة مبادرة "حياتنا أمانة" تستهدف كافة الأسواق التجارية كأولوية خلال شهر رمضان المبارك، وتم تقسيم عملية تنفيذ المبادرة إلى عدة مراحل حسب أعداد المتطوعين المتاحة، وعلى ذلك تم توزيع كافة المتطوعين والمتطوعات وفق التنظيمات المعتمدة وسيتم تقييم كل مرحلة ليتسنى لنا وضع الخطط التحسينية في حال الحاجة إلى ذلك، والرفع بتقارير يومية لأمير المنطقة. يذكر أن الأمانة وزعت اليوم أكثر من 200 عبوة معقم على المتسوقين بإشراف مباشر من أمين المنطقة وبحضور رئيس المجلس البلدي وعدد من مدري الجهات الحكومية والخاصة.



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